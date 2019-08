Harry Styles beet puntje van zijn tong na drugsgebruik

In gesprek met Rolling Stone vertelt Styles dat hij geregeld paddo’s gebruikte om zijn creatieve proces te bevorderen. „We hebben in de studio heel wat paddo’s gebruikt. Dan gingen we in het gras buiten liggen en luisterden naar Paul McCartney’s album Ram.”

Dat ging echter niet altijd goed. Zo heeft hij ooit het puntje van zijn eigen tong afgebeten onder invloed van de psychedelische middelen. „Terwijl het gebeurde, probeerde ik ook om gewoon mee te zingen met de muziek”, lacht hij. „Mijn hele mond zat onder het bloed. Mushrooms and Blood, het zou eigenlijk een goede titel zijn voor een album.”