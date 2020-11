Zo laat Patty Brard haar Russische schoothondje voortleven

Patty Brard brengt vandaag haar eerste kinderboek uit met daarin de avonturen van haar hondjes Bibi en Lulu.

Ze kreeg het idee tijdens de eerste lockdown, op haar berg op Ibiza. Zonder feesten en met alleen haar hondjes begon PATTY BRARD (65) aan een kinderboek over haar onafscheidelijke, Russische schoothondjes Lulu en Bibi. Zoveel maanden later is het boek vandaag verschenen. Lulu is inmiddels dood, waardoor haar debuut aldus een monumentje is geworden voor het beestje dat zo wordt gemist.