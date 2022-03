Premium Het beste van De Telegraaf

’Wandelen opende mijn ogen’ Lockdown leerde fotograaf Wesley Verhoeve beter kijken

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Wesley Verhoeve kreeg de liefde voor het vak met de paplepel in gegoten. Ⓒ Richard Mouw

Wesley Verhoeve (43) was voor de pandemie kind aan huis in wereldsteden als New York, Tokyo en Berlijn. In de drukke centra kiekte hij graag kleurrijke mensen. Totdat de Amsterdamse portretfotograaf tijdens de eerste lockdown vast kwam te zitten in een buitenwijk van Vancouver. „Al wandelend door de stille buurt leerde ik opnieuw kijken en anders fotograferen.” Die nieuwe routine leverde vijf kilo fotorolletjes op en zijn eerste boek: Notice.