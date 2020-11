Caroline Tensen blij met kleinschalige opzet Eén tegen 50

In die twintig jaar is er één kandidaat die Tensen altijd bijblijft. „Dat was een beetje een aparte jongen die de hele uitzending niets heeft gezegd”, vertelt ze lachend. „We sporen kandidaten vaak wel aan om hardop te denken, maar het bleef ijzig stil. Eerst was het ongemakkelijk, maar de kandidaten op de tribune kwamen niet meer bij. Dus ik heb het maar gelaten.”

Dat soort trucjes van Tensen komen niet alleen voort uit jarenlange ervaring, maar ook vanuit de samenwerking met haar vaste coach. „Zij let op stopwoordjes, de toon van mijn stem, herschrijft de teksten met me en neemt alles met me door”, vertelt Tensen over de samenwerking met haar coach. „Zo heb ik een tijdje heel vaak het woord ’absoluut’ gebruikt, maar dat had ik zelf niet door. Dan wijst zij mij daarop.”

Topsport

Ondanks dat de opnames voor een heel jaar er in acht dagen op staan, noemt Tensen het maken van het programma wel degelijk ’topsport’. „Ik eet van tevoren niet teveel koolhydraten, want dan val ik in slaap tijdens de opnames. Daarnaast ga ik op tijd naar bed”, vertelt ze. „En het helpt altijd dat je leuke kleren aangetrokken krijgt, want je moet tijdens de opname op de vroege woensdagochtend gewoon doen alsof het een gezellige zondagavond is.”

Sinds de strengere coronamaatregelen is het programma nu omgetoverd in Postcode Loterij: Eén tegen 50, zodat de kandidaten op de tribune afstand van elkaar kunnen houden. „Iedereen heeft een microfoontje en een naambordje. En ik krijg over alle kandidaten leuke feitjes toegespeeld, zodat ik met iedereen een gesprekje kan voeren.” Eigenlijk bevalt de kleinschalige opzet van het programma dus wel. „Dat is een geluk bij een ongeluk. Misschien blijft het zelfs wel zo, maar pin me er niet op vast.”