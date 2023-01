Famke Louise: ’Deze opmerking tijdens The Roast ging te ver’

Ze had het niet zien aankomen, vertelde de zangeres. „Maar die lachte ik gewoon weg.” Wel heeft ze de YouTuber na afloop verteld dat deze opmerking haar raakte. Maar, zei ze, „het is een Roast dus... ik heb me er ook bij neergelegd.”

Toch heeft Famke Louise geen moment getwijfeld om mee te doen aan het programma, vertelde de zangeres in de RTL-talkshow. „Omdat ik het een heel tof format vind.” Ze ziet het als „een compliment” om ervoor gevraagd te worden. „Ik wist voordat we dit gingen doen al waar ik aan begon. Ik heb alles al gelezen en gehoord dus mij verras je niet zo snel.”

Grapjes

Wel vond ze het spannend van tevoren, vooral „toch wel wat ze gingen zeggen.” „Maar aan het einde van het programma schudden we ook gewoon de hand en is het goed. Het zijn ook gewoon grapjes.”

The Roast van Famke Louise is maandag te zien bij Comedy Central. De zangeres wordt overgeleverd aan een panel bestaande uit onder anderen Sylvia Geersen, Bizzey en Peter Pannekoek. Dit is de zesde Nederlandse editie van The Roast, maar Famke Louise is de eerste vrouw die in Nederland geroast wordt.