Ex-geliefde noemt reis met Juan Carlos traumatisch

„Ik heb het achteraf gezien omdat iedereen ging kijken”, vertelt ze. „Maar ik liep na twee minuten weg. Ik ben een jager, maar ik heb nog nooit van mijn leven een olifant gedood en zal dat ook nooit doen. Voor mij was de hele jachtervaring in die zin traumatisch.”

De nu 55-jarige Corinna wilde eigenlijk liever niet mee op het reisje. „Ik had het gevoel dat koning Juan Carlos me probeerde over te halen bij hem terug te komen, en ik wilde geen verkeerde indruk wekken. Ik had voorgevoelens over deze reis.”

Koning Juan Carlos en Corinna zu Sayn-Wittgenstein hadden van 2004 tot 2009 een liefdesrelatie met elkaar. Niemand wist van die relatie af, ook zijn vrouw Sofia niet, met wie hij in 1962 trouwde.