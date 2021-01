Tijdschrift L’HOMO. voorlopig in de kast

Premium Binnenland

Lesbische Marokkaanse: ’Ik wil een voorbeeld zijn’

Homoseksualiteit is een taboe in de Marokkaanse cultuur. Btissam Korchi wil dat doorbreken. Met voorlichting in buurthuizen en op scholen vertelt zij haar persoonlijke verhaal: want hoe is dat, lesbisch zijn in een Marokkaanse gemeenschap?