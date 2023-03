Harry Styles ’zoenend gespot’ met Emily Ratajkowski

Zowel Styles als Ratajkowski zagen hun relaties in het afgelopen jaar stranden. De voormalig One Direction-zanger was tot november een stel met acteur en regisseur Olivia Wilde, Ratajkowski vroeg in september een scheiding aan van haar man Sebastian Bear-McClard.

Toeval of niet, Styles was dit weekend in Japan voor zijn wereldtournee getiteld Love On Tour. Die gaat in mei verder met een aantal optredens in Denemarken.