NPO maakt excuses voor ’k*twijf’-ondertiteling

Blokfluitiste Lucie Horsch, die dinsdagavond te gast was in Op1. Ⓒ NPO

De NPO is door het stof gegaan nadat dinsdagavond een ongepaste opmerking in beeld verscheen. Tijdens de live-uitzending van Op1 kon een meetypende redacteur de snel sprekende blokfluitiste Lucie Horsch niet bijhouden. En in plaats van te typen wat ze daadwerkelijk zei, werd de kijker geconfronteerd met de weinig vleiende woorden: ’kan je was lang minder snel praten kutwijf’.