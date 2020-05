Ilse DeLange haalt uit naar Israëlische regie Songfestival

„Eigenlijk was de hele eerste repetitie gewoon waardeloos”, zegt Ilse. „Ze deden in Tel Aviv gewoon helemaal niet wat wij zeiden.” DeLange doet haar uitspraken in de tv-documentaire De Weg Naar De Winst, die donderdagavond 14 mei op de Nederlandse publieke omroep wordt uitgezonden.

Nederland ging met een tot op de seconde uitgewerkt regieplan naar Tel Aviv, maar niets leek te werken. Uiteindelijk is Arcade door Duncan Laurence met succes uitgevoerd, maar er is heel veel van de oorspronkelijke plannen weggelaten.

(Lees verder onder de video.)

„De eerste keus was al of Duncan staat of gaat zitten” zegt de succesvolle zangeres. „Ik had er een duidelijke mening over en vond dat hij achter de piano moest gaan zitten. Duncan moest als muzikant en songwriter te zien zijn.”

Draaiboek

In de tv-documentaire laat de zangeres het draaiboek zien voor de drie minuten zendtijd die de Nederlandse inzending tijdens het Eurovisie Songfestival krijgt. Stukken tekst corresponderen met het cameraplan en met omschrijvingen hoe het licht bij het Nederlandse optreden moet worden. „Ilse wist exact wat ze wilde en wat er voor nodig was om de Nederlandse act zo goed mogelijk te presenteren”, zegt Cornald Maas, maker van de tv-documentaire. „Zij zocht bij Arcade een passende podiumact.”

Nederland levert bij het Israëlische productieteam een voor 90 procent uitgewerkt regieplan in. „Maanden van tevoren lever je je eerste script aan”, vertelt Ilse. Niets lijkt het succes van Duncan in de weg te staan. Maar de repetities gingen niet goed. „Ten eerste hadden ze Duncan verkeerd om neergezet”, zegt Ilse. „Duncan moest op zo’n manier gaan zitten dat de linkerkant van zijn gezicht zichtbaar is voor het publiek. Maar hij zal al verkeerd om op de bühne.”

De Israëlische regie ging aan de slag met de veelbesproken lichtgevende bal en gaf de Nederlandse delegatie de garantie dat zij het konden regelen, maar dat bleek uiteindelijk nergens uit. „Hij moest boven de piano komen te hangen”, zegt Ilse. „Maar dan komt er tijdens de repetitie een flut plastic ding naar beneden die vervolgens vier meter te ver naar links hangt en ook nog op een verkeerd moment naar beneden komt.”

’Ballengate’

De in Tel Aviv aanwezige Nederlandse pers begreep het optreden met de rare bal niet en had het al snel over ’ballengate’. Het team rondom Duncan zette toen alles om de tweede repetitie te laten slagen. Er werd gevochten voor elk detail van het optreden en een nieuwe bal werd ingevlogen vanuit België. Maar die tweede repetitie bleek net zo ontluisterend. „Er veranderde helemaal niks”, aldus Ilse. „Dat was het meest frustrerende van alles. Dat alle mensen in Tel Aviv tegen ons zeiden dat het niet kon wat Nederland wilde.”

Uiteindelijk heeft de lamp nooit op de juiste hoogte gehangen, biecht Ilse op. „Maar dat terzijde.”

(Lees verder onder de foto.)

Ⓒ AP

Nederland won het Eurovisie Songfestival in 2019 met slechts 26 punten voorsprong op Italië dat tweede werd. Dat was een veel minder grote voorsprong dan fans en bookmakers hadden verwacht. „We hebben in het optreden van Duncan heel veel dingen weggelaten”, zegt Ilse. „Maar de kern en essentie zijn overeind gebleven. En dat is het goede geweest.”

De tegenslagen in Tel Aviv zorgden voor teamspirit bij de Nederlandse delegatie. Iedereen voelde dat het kon lukken. Ilse: „En als het niet zou lukken met die bal, dan flikkeren we hem eruit.” De ijzersterke song Arcade heeft Nederland gered. „Als je terug moet naar de essentie, dan is het toch de song”, zegt Ilse. En die bleef overeind in Tel Aviv. „Echtheid wint altijd”, zo besluit ze.