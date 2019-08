Fans Foo Fighters reageren massaal op tweet met wensenlijstje

„Dus welke nummers willen jullie horen”, vroeg de band van frontman Dave Grohl vrijdag op Twitter. Ruim 1400 reacties en ruim drie keer zo veel likes was het gevolg. Vooral de aanvragen van de nummers DOA, February Stars en No Way Back werden massaal geliked door de fans.

Of de band de vele aangevraagde nummers ook daadwerkelijk gaat spelen is nog even afwachten. De optredens in Reading en Leeds vinden pas over twee weken plaats.