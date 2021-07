Expositie ’Fake me hard’: spookhuis vol digitale technologie

Dystopische toekomstbeelden en complottheorieën komen terug in de beelden van Joep van Lieshout (m) en Rob Voerman (r). Ⓒ Foto Gerrit Jan de Rooij

Transformers en gamefiguren als nieuwe goden. Algoritmes, met het snoezige uiterlijk van een kitten, die onze nieuwe leiders zijn. Een metropool vol spullen, Things City, waarin de mens voor zijn eigen veiligheid in een kooi moet leven. Het toekomstbeeld dat in Fake me hard wordt geschetst, is weinig vrolijk stemmend. Dit is dan ook geen expositie voor tere zieltjes, maar een spookhuis vol deep fake, big tech en kunstmatige intelligentie (AI).