Luizenmoeder-acteurs samen in theatershow

„Bloedstollend en grappig wordt het!”, schrijft Ilse Warringa op Instagram over de voorstelling die is geschreven en geregisseerd door Marije Gubbels. Verder bestaat de cast uit Freek den Hartogh en Whitney Sawyer.

De voorstelling is van Theater Sonnevanck, een in Enschede gevestigd jeugdtheatergezelschap. Zwijnenstal is van 5 oktober tot en met 30 november te zien in Nederlandse theaters.