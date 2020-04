Politiebezoek voor Martin Garrix

En zo belandde Martijn Garritsen, zoals de dj in het echt heet, niet veel later in een politie-auto. De foto deelde hij met zijn zeventien miljoen volgers op Instagram, met daarbij de tekst: „Mijn goede vrienden van de Nederlandse politie hadden de aankondiging van de livestream gezien en kwamen langs om te kijken of er niet echt een feestje aan de gang was, bovenop mijn dak.”

Zoals verwacht troffen de dienders niets meer aan dan Martijn en zijn dj-set. De superster moest zich overigens nog wel verontschuldigen voor het feit dat hij zijn show een aantal uur later van start ging. De reden: het uploadbestand was nog niet gereed.