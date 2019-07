Britse royals op huwelijk Ellie Goulding

De Love me like you do-zangeres wil uitnodigingen sturen naar prins William en Catherine. Zelf mocht zij overigens optreden tijdens het huwelijk van William en Catherine. Hoewel Harry en Meghan voor velen graag geziene gasten zijn, moet Goulding er volgens The Sun niet aan denken haar ex op haar huwelijksdag te zien.

De zangeres zou ook van plan Sarah Ferguson en haar dochters Beatrice en Eugenie uit te nodigen. Rita Ora en Ed Sheeran kunnen ook een uitnodiging verwachten

Hoewel nooit officieel is bevestigd dat Goulding en prins Harry een relatie hadden, gaan er wel hardnekkige geruchten dat de twee in 2016 samen waren.