’Sarkozy stoorde zich aan carrière Mary-Kate Olsen’

Sarkozy zou volgens People grote moeite hebben gehad met het feit dat Olsen zo carrièregericht is.

„Hun werkethos verschilt nogal. Zij is zeer gedreven en hij had dingen graag iets meer op de Franse manier gezien, wat hij gewend is. Hij wilde dat ze meer aanwezig zou zijn. Maar dat is onmogelijk als je met iemand samen bent die al sinds haar kinderjaren werkt en miljardair is geworden”, meldt een bron.

Olsen vroeg een noodscheiding van Sarkozy aan, nadat hij haar via zijn advocaten dringend verzocht haar spullen uit hun woning te halen en maandag weg moet zijn. Een onhaalbare deadline vanwege het coronavirus, meende de modeontwerpster. Volgens Olsen worden haar eigendommen nu niet beschermd, maar wel als het scheidingsproces is gestart.

Een rechter in New York is echter niet akkoord gegaan met Olsens aanvraag, omdat hij de situatie niet urgent genoeg achtte.