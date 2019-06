Frank Masmeijer krijgt 9 jaar cel en boete van 90k

Het hof van beroep deed uitspraak over 32 verdachten in drie grote samengevoegde drugszaken. De uitspraak werd meerdere keren uitgesteld, voor het laatst in mei, omdat ’de desbetreffende kamer de zaak verder in beraad had genomen’, zo meldde het hof van beroep in Antwerpen vorige maand.

Voorafgaand aan de uitspraak had zijn advocaat, Kris Vinkce, al laten weten dat het hof van beroep bekendstaat als een ’zware, kritische rechtbank’. „Ik vrees dat ze niet mild zullen zijn. Sterker nog, wellicht kan de straf zelfs hoger uitvallen. Dat heb ik Frank intussen ook gemeld. Ik kan moeilijk in een glazen bol kijken, maar hoe dan ook zal de straf er niet gunstig uitzien. Mijn cliënt moet er rekening mee houden dat hij nog wel een aantal jaren in de gevangenis zal moeten verblijven.”

Ontkend

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer in 2017 al tot acht jaar cel en een boete van 48.000 euro. De straf was gebaseerd op het feit dat Masmeijer de opdracht heeft gegeven tot het vervalsen van diverse leveringsbonnen waarmee de 467 kilo cocaïne – straatwaarde: 23 miljoen euro – in 2014 werd geprobeerd op te halen. Ook was Masmeijer degene die het busje leverde waarmee de drugs vervoerd hadden moeten worden.

Bekijk ook: Geen bezoek meer voor Frank Masmeijer

Tijdens het eerste proces had Masmeijer nog hardnekkig ontkend iets met de zaak te maken te hebben, maar na vier jaar gaf de gevallen tv-man eind november dan toch toe dat hij een ’beperkte rol’ had bij de cocaïnesmokkel.

Overlevering

Nadat hij door de politie van Breda was aangehouden tijdens een lunch met zijn schoonzoon bij een vestiging van Van der Valk, werd Masmeijer in november vorig jaar overgeleverd aan België. Hij had hiertegen bezwaar gemaakt, onder meer omdat hij ten tijde van de drugssmokkel in het ziekenhuis lag en dus niet schuldig kon zijn. De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam ging hier niet in mee, omdat de feiten samen met anderen of in opdracht van Masmeijer zijn gepleegd. Hiervoor was het niet nodig dat Masmeijer zelf ook fysiek aanwezig was.

Over de Belgische cel had Masmeijer heel wat te klagen, zo was te zien op uitgelekte foto’s die waren gepubliceerd in weekblad Privé. Hij zat daar volgens hemzelf in ’mensonterende omstandigheden’. Een maand geleden werd bekend dat hij van de gevangenis in Antwerpen is overgeplaatst naar die in Beveren. „Ik kan niet zeggen dat hij het daar beter heeft”, vertelde advocaat Vincke in mei. „Alleen dat die gevangenis van veel recentere datum is. Het doet zijn zaak geen goed. Hoe we daarmee omgaan, dat is beroepsgeheim, maar het is nooit positief wanneer een cliënt in het centrum van de belangstelling staat.”

Frank Masmeijer was in de jaren tachtig presentator van programma’s als De Holidayshow, Dinges en de Frank en Vrij-show. In 1994 werd zijn contract bij de NCRV niet verlengd, waarna hij, zonder succes, uitbater werd van verschillende horecagelegenheden in België.