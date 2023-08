Musical met muziek Britney Spears stopt na ruim twee maanden op Broadway

Op 22 juni van dit jaar ging de musical in première op Broadway. In Once Upon a One More Time zijn weliswaar de liedjes van de 41-jarige Spears te horen, maar het verhaal heeft verder niets met de zangeres te maken. De musical kijkt met een humoristische blik naar bekende sprookjesprinsessen, zoals onder anderen Assepoester en Sneeuwwitje.

Voor de musical op Broadway verscheen, was deze al te zien in Washington D.C. Het stuk werd in 2017 al aangekondigd, maar vanwege de coronapandemie liep de productie vertraging op.

Spears reageerde eerder enthousiast op de musical. Zij gaf aan het leuk te vinden dat er een stuk was met haar liedjes. „Dit is een droom die uitkomt”, zei ze.