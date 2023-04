Michael J. Fox blij met doorbraak in Parkinson-onderzoek: ’Dit is de trofee’

Onderzoek van de Michael J. Fox Foundation, in 2010 opgericht, heeft onlangs aangetoond dat aan de hand van een bepaalde proteïne vroegtijdig kan worden vastgesteld of iemand Parkinson onder de leden heeft. „Dit is het, dit is de grote beloning. Dit is de trofee”, vat Fox de onderzoeksuitkomst samen.

Voor zijn jarenlange inzet tegen de ziekte kreeg Fox vorig jaar tijdens de Governors Awards een ere-Oscar uitgereikt. Komende maand verschijnt op streamingdienst Apple TV+ de documentaire Still waarin te zien zal zijn welke invloed Parkinson had op de acteercarrière van de meervoudig Emmy-winnaar.