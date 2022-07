Demi Lovato: ’Heb geleerd mijn leven te accepteren’

Premium Columns

Vergeet niet dat de regering 25 miljard mag stukgooien ter oplossing van een verzonnen probleem

Klaar voor, jongens en meisjes? Daar gaan we, met z’n allen, op het refrein van Harry Belafonte’s ’O, island in the sun’, dat niet zomaar is gekozen: het is het lied dat de zeldzame sombere buien van mijn moeder onmiddellijk verdreef. Let wel, slechts als je uit de Noord-Hollandse klei bent getrokke...