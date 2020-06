K-popster Yohan (28) overleden

Yohan werd in 2017 lid van de populaire boyband TST (voorheen Top Secret). Count Down, de meest recente single van de band, werd in januari 2020 uitgebracht.

„We zijn verdrietig dat we dit vreselijke nieuws bekend moeten maken. Op 16 juni liet TST-lid Johan het leven”, laat KJ Music Entertainment, het label van TST, in een verklaring weten. „De familie van wijlen Yohan is in diepe rouw.”

Yohan wordt donderdag begraven.