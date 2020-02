Jon Peters: Pamela Anderson gebruikte mij voor mijn geld

Pamela Anderson heeft al flink wat pech in de liefde gekend, maar met Jon Peters zou het allemaal anders worden. Hier was sprake van ’echte liefde’. In 1984 leerden de inmiddels 52-jarige actrice en de 74-jarige filmproducent elkaar kennen in de Playboy Mansion waarna zij al snel een relatie kregen. Toen hield de liefde geen stand, maar enkele maanden geleden sloeg de vonk opnieuw over. Dit keer zou het wél werken.

Op 20 januari gaven ze elkaar het jawoord in Malibu, maar twaalf dagen later vertelde Pamela dat het huwelijk alweer was gestrand omdat ze het rustiger aan wilde doen. Wel zei ze goede vrienden te blijven met Jon. Maar ook van die vriendschap lijkt nog weinig over te zijn. Peters doet in de New York Post zijn verhaal.

Hoewel de twee al lange tijd geen contact meer met elkaar hadden gehad, kreeg Peters uit het niets een berichtje van Pamela. „Ik kreeg een berichtje van haar dat ze wilde trouwen. Ik was meteen in de wolken. Ook al was ik toen verloofd met iemand anders en ging ik met die vrouw samenwonen. Ik liet alles voor haar vallen”, vertelt hij. Peters zou naar eigen zeggen dan ook al 35 jaar lang verliefd zijn geweest op de blondine.

Maar niets is wat het lijkt. Zo leerde ook de filmproducent. „Ze had zo’n twee ton aan schuld, die ze niet kon betalen. En dus deed ik het. Dit is mijn dank. Ze heeft me gewoon gebruikt, oude sukkel die ik ben.”

Een woordvoerder van Pamela zegt dan weer op haar beurt dat Peters niet eerlijk is. „Deze beweringen zijn niet alleen verzonnen, ze zijn ook belachelijk. Ondanks de pogingen van meneer Peters om een antwoord van mevrouw Anderson uit te lokken, heeft ze geen commentaar en wenst ze hem het allerbeste.” Pamela stelde eerder dat ze zo snel wilde trouwen, omdat haar hart ’té open stond’ na een spirituele reiniging in India, maar dat ze dat later ’een verschrikkelijke fout’ vond.