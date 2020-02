Onheilspellende Billie Eilish song haaks op James Bond-traditie

Billie Eilish is de jongste ster die ooit 007 voor haar naam mocht schrijven. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Nooit eerder klonk een Bond-song zo donker en onheilspellend als No time to die, vertolkt door de nieuwste Amerikaanse popsensatie Billie Eilish (18). Het nummer, gezongen met de haar kenmerkende fluisterstem, staat haaks op de legendarische Bond-standaard zoals die ooit door een flink uithalende Shirley Bassey werd gezongen in Goldfinger of Moonraker.