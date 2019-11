’Nederland heeft geholpen housemuziek populair te maken’

„Ik ben zelf een kind van de jaren negentig en ik hield en hou enorm van dancemuziek”, vertelt Welsh. „Dus het toneelstuk waar de film op gebaseerd is, sprak mij enorm aan. Ik wilde al een tijdje een film maken over de opkomst van de dance en de ravefeesten, maar ik had nog niet het juiste script gevonden. Beats is een universeel verhaal over twee jongens die hun best doen hun plek in de wereld te vinden en te bepalen, maar dan tegen de achtergrond van de opkomst van de dancemuziek.”

De Schotse filmer draaide het verhaal in zwart-wit, een opvallende keuze. „Ik wilde dat het verhaal voelde als een herinnering, als een soort pagina uit een schetsboek met gedachten over een tijd die achter ons ligt. Maar ik vond het er ook wel enorm cool uitzien”, lacht hij. „Het past bij de rauwe, authentieke toon van het verhaal en bij het gevoel dat veel tieners hebben die op zoek zijn naar zichzelf.”

Gevoel van rebellie

De filmmaker geeft Nederland graag een deel van de credits voor de opkomst van housemuziek in de jaren negentig. „De eerste dance ontstond halverwege de jaren tachtig in Amerika, in de buurt van Chicago”, legt hij uit. „Maar de muziek is daarna vrij snel overgewaaid naar Europa waar het op meerdere plekken heel snel heel groot werd, waaronder Engeland, Nederland en België. In Nederland en België ontstonden toen wel snel een aantal clubs die hielpen om de nieuwe muziekstroming snel bekender te maken bij het grote publiek, zoals de Roxy in Amsterdam of Nighttown in Rotterdam.”

Zelf was Welsh tiener in de jaren negentig; de housemuziek en de raveparty’s hebben hem geholpen om de volwassene te worden die hij nu is. „De house gaf uitdrukking aan een gevoel van rebellie, van losbreken uit de conventies van de generatie van mijn ouders. Er waren geen regels, geen grenzen, alles leek mogelijk in deze muziekstijl.” Maar daarnaast verbroederde de muziek ook enorm. „Iedereen die weleens naar een housefeest is geweest, kent dat ultieme gevoel van verbondenheid. Heel veel vrienden die ik nu, twintig jaar later, nog steeds ken en heb, leerde ik kennen op de ravefeesten waar ik toen heen ging.”

Beats draait nu in de Nederlandse bioscopen.