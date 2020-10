’Gorbatsjov denkt dat serie Dallas bijdroeg aan einde Sovjet-Unie’

De muzikant blikte terug op zijn gesprek met de oud-Sovjetleider in de podcast van Joss Stone. Gorbatsjov zou hem hebben gezegd dat de serie, die van 1978 tot 1991 werd uitgezonden, inwoners van de USSR een bepaald idee gaf van het leven in Amerika. „Hij zei dat dat een groter effect had, dat halve uur of hoe lang het ook was, dan wat dan ook.”

Volgens Stewart keken veel Russen de serie op videobanden die in het land terechtkwamen. „Ze dachten dat alle mensen in de Verenigde Staten zo leefden”, aldus de muzikant. „Maar dat klopte natuurlijk niet.”

Dallas draaide om een familie in Texas die steenrijk was geworden in de olie-industrie en op een grote ranch woonde. De serie stond naast die luxe lifestyle bekend om de vele intriges en de grote cliffhanger aan het einde van ieder seizoen. Er werden 357 afleveringen gemaakt van Dallas, dat in 2012 een reboot met dezelfde naam kreeg die drie seizoenen liep.