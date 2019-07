Ministerie VS maant Zweden om A$AP Rocky

In een verklaring aan Politico zegt een woordvoerder van het ministerie dat het op de hoogte is van de zaak en dat minister Mike Pompeo is ingelicht. Verschillende ambtenaren zouden de kwestie bekijken om vast te stellen of de rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet, een eerlijk proces krijgt.

„Er zitten zeker kanten aan de arrestatie en de gevangenschap die zorgen opwerpen”, aldus het ministerie in het statement. „We verwachten dat alle overheden, inclusief Zweden, Amerikaanse burgers eerlijk en met respect behandelen. We hopen dat A$AP Rocky en zijn collega’s snel weer op tournee zijn en worden herenigd met familie en vrienden.”

Mishandeling

De rapper is aangehouden op verdenking van mishandeling van twee mannen. Hij is sindsdien niet formeel aangeklaagd. Er zijn verschillende filmpjes opgedoken van het incident. Daarop is de vechtpartij te zien, maar ook de momenten daarvoor waarin de rapper en zijn team hinderlijk worden gevolgd en A$AP Rocky de vermeende slachtoffers vraagt hen met rust te laten. Volgens de muzikant vielen de mannen daarbij ook diverse vrouwen lastig.

Een flink aantal Hollywoodsterren heeft zich uitgesproken tegen de arrestatie en vasthouding van de rapper. Onder meer Diddy, Nicki Minaj, Justin Bieber, Shawn Mendes, Jada Pinkett Smith, Kris Jenner en Post Malone riepen hun volgers op een #JusticeForRocky-petitie te tekenen. Zondagnacht stond de teller van de actie op 580.000 handtekeningen.