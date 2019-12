Hierom staat prins George met nog 3 generaties op de foto

Het plaatje is onderdeel van de lancering van een jaarlijks feest voor het leger en de veteranen, door The Royal British Legion, een liefdadigheidsinstelling die militairen, ex-militairen en hun gezinnen ondersteunt. Het is dan ook niet zomaar dat er vier generaties op de foto staan: ieder van hen representeert een deel van degenen die het legioen ondersteunen, van de kinderen tot de militairen tot de veteranen van de Tweede Wereldoorlog.

In totaal worden er 99 puddingen gemaakt - ook symbool voor de 99 jaar dat The Royal British Legion, die verdeeld worden onder de afdelingen van de stichting in Engeland en de landen van de Gemenebest.