Bonnie St. Claire opgelucht om reacties autobiografie over drankverslaving

„Boven verwachting”, zegt Bonnie, die hits scoorde met onder meer Dokter Bernhard en Pierrot, in gesprek met het ANP. „Ik ben daar zo blij mee. Je vraagt je toch af: ’Hoe gaat erop gereageerd worden?’ Dat vond ik heel spannend. Maar vriend én vijand zijn enthousiast.”

In het boek, getiteld Kwam een vrouw bij de slijterij, wil Bonnie voorgoed afrekenen met haar imago als alcoholiste. „Dat was voor mij echt de grootste reden om dit boek te maken. In de media ging het alleen maar over die drank. Ik ben verslaafd geweest, dat geef ik ook toe. Maar het imago was zo erg dat iedereen dacht dat ik elke dag ladderzat op de bank zat. Dat is maar een deel van het verhaal. Ik wil ook de mens achter het glas laten zien.” En daarom is de drank, hoe dat erin is geslopen en wat voor rol dat heeft gespeeld in haar leven, maar een onderdeel van de autobiografie.

Bonnie hoopt dat mensen na het lezen van het boek een completer beeld van haar hebben. „En stiekem hoop ik ook dat het gelezen gaat worden door mensen die dezelfde probleem hebben die ik heb gehad”, doelt ze op haar drankverslaving. „Dat zij dezelfde kracht vinden als ik om te stoppen en nooit meer te beginnen.”