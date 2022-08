Premium Het beste van De Telegraaf

’Opvallend dat een band die al zo lang meegaat daar opduikt’ Ruim half miljoen mensen in de rij voor concertkaartje: wat is het geheim van Coldplay?

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

De concerten van Coldplay staan bekend als visuele spektakels. Ⓒ ANP / Alamy Limited

Amsterdam - Tot nu toe is het waar: het Britse Coldplay is de meest succesvolle band van de 21e eeuw. Meer dan honderd miljoen verkochte albums wereldwijd vormden daarvan al het bewijs, maar de stormloop op de kaartjes van hun vier concerten in de Johan Cruijff ArenA, volgend jaar juli, onderstreepten donderdag opnieuw de ontzagwekkende populariteit van voorman Chris Martin en zijn kompanen. Ook bij een steeds jonger publiek.