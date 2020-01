Dood en verderf in kerken

In een Antwerpse kerk wordt pastoor Molenaar dood aangetroffen. Vermoord. De dader heeft het zo gedaan dat de pastoor door ophanging langzaam is gewurgd. De zaak belandt op het bureau van commissaris Liese Meerhout en die zet er de schouders onder. Er wordt gezocht in de nabije omgeving van Molenaar, van zijn geliefde Chantal Mbemba tot een groepje extreem-rechtse jongemannen. Totdat de zaak escaleert. Er wordt online een eerdere rituele moord (een verbranding) op een priester in de bossen bij Hoogstraten gevonden en er gebeuren meer gruwelijke dingen in kerken in de Scheldestad. Een internetfoto van een levensgrote tattoo op een mannenrug brengt de zaak in een stroomversnelling.