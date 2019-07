Jandino ’blijft entertainmentwereld lastig vinden’

„Ik blijf het soms lastig vinden om in het entertainmentwereldje, waarbij ik alles wil doen voor mijn publiek, mezelf net zo belangrijk te maken. Ik moet vaker leren zeggen: nu is het tijd voor Dino en alleen effe Dino, zonder mezelf schuldig te voelen”, aldus Jandino. „Voorlopig geen theater of tv-opnames. Dance Dance Dance komt wel op tv vanaf september, maar alle opnames zijn nu achter de rug.”

Helemaal stilzitten gaat Jandino echter niet. Dat kan de grappenmaker naar eigen zeggen niet. „Ik ga vooral heel veel schrijven, nieuwe shows, twee nieuwe films en een boek. Daarnaast heb ik weer tijd om te gaan ondernemen. Nieuwe projecten in Nederland en op Curaçao. Binnenkort vertel ik je meer.”