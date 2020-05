Katie Price bewaart trouwjurken voor dochters

„Ik heb nog steeds mijn trouwjurken, allemaal veilig opgeborgen”, vertelt Price aan The Sun. „Het is mijn droom om een van de jurken aan te mogen passen voor de grote dag van Princess of Bunny. Het is traditioneel.”

Ze vreest echter dat haar dochters tegen die tijd hun eigen plan zullen trekken. „Op de een of andere manier denk ik niet dat Princess of Bunny daar zin in hebben. Ik vind het wel een mooie gedachte.”

Price was van 2005 tot 2009 getrouwd met Peter Andre, samen kregen zij twee kinderen: Junior en Princess. In 2010 gaf Katie haar jawoord aan Alex Reid, maar in 2012 kwam er alweer een huwelijk een hun sprookje. Een jaar later, in 2013, stapte ze in het huwelijksbootje met Kieran Hayler. Ook met hem kreeg ze twee kinderen: Jett en Bunny. Hoewel de twee al langere tijd uit elkaar zijn, was hun scheiding pas dit jaar officieel.