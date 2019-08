BH90210: Revival met een rouwrand

De personages Andrea, Donna, David, Brandon, Brenda, Kelly en Steve zijn na bijna twintig jaar terug in Beverly Hills, 90210. Ⓒ FOX

Wie bij het horen van de namen Brandon, Brenda, Kelly en Dylan niet meteen aan een bepaalde postcode denkt, was duidelijk geen tiener in de jaren 90. Voor alle tv-kijkers die destijds wél verslaafd waren aan Beverly Hills, 90210 is er nu een revivalserie.