Gravinfluencer Eloise is verliefd: ’Ik ben zo happy’

Gravin Eloise van Oranje Ⓒ ANP/HH

Gravin Eloise is tot over haar oren verliefd. Dat verklapt de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien in het LINDA.meiden Winterboek. Hoe de jongen in kwestie heet, wil ze niet kwijt.