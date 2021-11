Premium Het beste van De Telegraaf

Terug in Monaco, maar ook terug in de problemen Prinses Charlène nooit meer vorstin?

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Waar eindigt het sprookjesbestaan van Charlène? Is ze nog gelukkig? Gezond? Vragen te over voor het Monegaskische hof. Ⓒ Getty Images

Het nieuwste hoofdstuk in de huwelijkstragedie van prins Albert en prinses Charlène komt sneller dan verwacht. Vorige week leek er eindelijk goed nieuws te zijn, toen de vorstin van Monaco – na maanden in Zuid-Afrika te zijn verbleven – eindelijk het vliegtuig naar huis nam. Maar eenmaal terug in Monte Carlo dringt de vraag zich op of Charlène ooit nog terugkeert in haar officiële rol als gemalin...