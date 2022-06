Franse acteur Jean-Louis Trintignant (91) overleden

De acteur speelde in tientallen films, waaronder de Oscar-winnende films Amour en Un homme et une femme. Daarnaast mocht Trintignant in 1969 de prijs voor beste acteur in ontvangst nemen bij het filmfestival in Cannes, voor zijn rol in de film Z.

Trintignant trouwde eerst met de actrice Stéphane Audran, daarna met de regisseur Nadine Marquand. Met laatstgenoemde had hij drie kinderen, Pauline, Marie en Vincent. Het stel scheidde, waarna hij samen ging wonen met voormalig rallyrijdster Marianne Hoepfner.

Een van zijn dochters, Marie, is in 2003 vermoord door haar vriend. De actrice werd door popster Bertrand Cantat doodgeslagen in een hotelkamer in Litouwen. De acteur verloor nog een kind, Pauline. Zij overleed bij haar geboorte.