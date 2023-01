Igone de Jongh verbreekt relatie met Thijs Römer

De balletdanseres schrijft: „Met een zwaar hart heb ik besloten mijn liefdesrelatie met Thijs te beëindigen.” De twee kregen eind 2016 een relatie met elkaar. Het stel trad in 2019 met elkaar in het huwelijk.

Het management van Igone bevestigt het nieuws aan De Telegraaf en voegt eraan toe geen verdere commentaar te willen geven.

Roerig jaar

In september vorig jaar maakte Thijs bekend zijn agenda leeg te vegen. De acteur gaf als reden dat hij het afgelopen jaar te veel had gewerkt en daarom rust nam. Twee maanden later maakte het OM bekend Thijs te gaan vervolgen voor drie zedendelicten.

Het gaat om online zedendelicten met drie minderjarige meisjes die ten tijde van het delict in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar oud waren. De advocaat van Thijs Römer, Wikke Monster, liet destijds weten niet te willen reageren zolang de zaak in behandeling is. Het OM meldde eerder dat er geen fysiek contact is geweest tussen Römer en de slachtoffers.