Makers Wie is de Mol moeten reisbestemming mogelijk aanpassen

Van uitstel van de uitzendingen is vooralsnog nog geen sprake, zegt de woordvoerster van de omroep. „Het zal niemand verbazen dat we op korte termijn niet kunnen reizen met de kandidaten. We willen dat pas doen als dat weer op een verantwoorde en veilige manier kan.”

„Het gaat achter de schermen vooral om de vraag of de reisbestemming nog haalbaar is en waar kun je nog naartoe reizen en redden we het dan nog?” De woordvoerster zegt dat de voorbereidingen allerminst stilliggen, want ook vanuit huis gaan de makers gewoon door met de voorbereidingen in de hoop dat ze binnenkort alsnog kunnen vertrekken met de deelnemers. „Vooralsnog zeggen we niet dat het niet door kan gaan en hoopt iedereen dat we het halen.”

„We onderzoeken daarom alle opties en daarbij kan het nog alle kanten op. Het gaat er vooral om of we het met de opnames op tijd redden.” Normaliter starten de uitzendingen van Wie is de Mol? in januari. Over de volgende reisbestemming kan de woordvoerster niets kwijt, evenmin kan ze bevestigen dat de opnames doorgaans rond de maand mei plaatsvinden. Het programma wordt in het diepste geheim voorbereid om lekken te voorkomen.

’Vrede met het lot’

Zaterdag liet regisseur Rick McCullough ook al doorschemeren dat hij hoopt dat het 21e seizoen door kan gaan, ondanks het coronavirus. „Er zijn belangrijkere dingen in de wereld, dat snap ik, MAAR IK WIL SEIZOEN 21 FILMEN. zo! dat is er uit”, schreef hij op Instagram. Presentator Rik van de Westelaken reageerde zaterdagavond in het NPO Radio 1-programma Proost. „We zijn natuurlijk bezig met een nieuwe editie maar alles ligt stil op dit moment”, zei Rik. „Dus ook voor ons is het nu vrede hebben met het lot.”

Het programma viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan. Daarom heeft AVROTROS een extra editie gemaakt. Die is al opgenomen en wordt na de zomer uitgezonden.