Olcay Gulsen jaloers op ’mensen die alles kunnen eten’

De tijd is weer aangebroken dat er weer wordt gesproken over beach body’s en dat betekent ook dat alle onzekerheden weer naar boven komen bij velen vrouwen. Ook Olcay Gulsen zegt nog niet helemaal klaar te zijn voor de zomer. „Ik ben net weer begonnen met hardlopen. Dat heb ik twee keer gedaan, en toen ging ik weer op vakantie”, vertelt ze in Grazia’s Beach Special. „Mijn plan was om daar elke dag te gaan sporten en op mijn calorieën te letten, maar dat gaat niet samen met vakantie vieren.”

Gulsen vond het dan ook best lastig dat ze haar bikini weer aan moest. „Dan voel ik me wel echt kut, hoor. De eerste dagen ben je natuurlijk veel te wit – dat óók nog. Als ik een beetje bruin ben, valt het allemaal wel mee, maar je zult mij niet als een superzelfverzekerde chick over het strand zien dartelen.”

De presentatrice hoeft dan ook niet lang na te denken als haar het dilemma wordt voorgelegd of ze liever alles kon eten wat ze maar wilt of rijk is. Zonder twijfel kiest ze voor het eten. „Ik kan jaloers zijn op mensen die alles in hun mond kunnen stoppen zonder een gram aan te komen.”