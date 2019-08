Herstellende Ozzy Osbourne heeft nog nooit zoveel pijn gehad

De zanger viel in januari toen hij ’s nachts naar het toilet moest. Door zijn val kreeg hij weer last van letsel dat hij in 2003 opliep bij een ongeluk met een quad en moest hij geopereerd worden aan zijn nek. „Wanneer ze je aan je nek opereren moeten ze ook in je zenuwen snijden en wordt alles een zooitje. Dus ik ben heel erg aan het wankelen.”

Ozzy, die meerdere concerten moest afblazen vanwege zijn gezondheid, is nog flink aan het revalideren en krijgt fysiotherapie. „Maar het gaat allemaal erg langzaam. Ze zeggen dat het minstens een jaar gaat duren. Ik hoop dat ik in januari weer oké ben en dat ik er weer tegenaan kan. Ik ben nu al aan het duimen”, zegt hij doelend op zijn eerstgeplande concert begin volgend jaar.

Alles wat de zanger nu doet, is proberen optimistisch te blijven over zijn herstel. „Mijn doel is januari en daar hoop ik echt op, want ik word helemaal gek. We blijven duimen”, zegt Ozzy. „Het is net als wanneer je aan het beeldhouwen bent. Je verwijdert steeds een stukje en dan ontstaat er iets. Je bent je leven opnieuw aan het beeldhouwen.”