’Robbie Williams verveelt zich in Zwitserland en gaat terug naar Londen’

Het leven in Zwitserland zou niet goed meer bevallen, vertelt een bron aan de krant. De voormalig Take That-zanger en zijn gezin zouden aanvankelijk, middenin de coronapandemie, hebben genoten van de rust en het andere levenstempo in de Zwitserse Alpen maar zouden nu verveeld zijn en terug willen verhuizen naar Londen. Daar bezit Williams nog een huis dat voorheen van regisseur Michael Winner was.

In maart liet de zanger nog weten „dakloos” te zijn nadat hij al hun huizen had verkocht. Zo zouden ze hun villa in Los Angeles voor 41 miljoen euro hebben verkocht aan collega-zanger Drake. Volgens The Sun hebben ze niet al hun eigendommen van de hand gedaan en hielden ze hun huizen in Beverly Hills en in Londen al die tijd aan.

Williams (48) en zijn vrouw Ayda (42) hebben vier kinderen: Theodora (9), Charlton (7), Colette (3) en Beau (2).