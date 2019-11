Oproep: Toppers pas met Kerst in plaats van eind mei, een goed idee?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Amsterdam - Een inmiddels jarenlange traditie wordt doorbroken. De Toppers staan, vanwege het EK Voetbal, in mei volgend jaar níet in de Johan Cruijff ArenA, maar pas met Kerstmis 2020 in Rotterdam Ahoy. Verzacht dat kerstconcert de pijn?