Griepdeskundige: heroverweeg Songfestival vanwege coronavirus

De expert liet zich eerder al kritisch uit over de vraag of het liedjesfestijn door zou moeten gaan. Maar hij vindt nu dat de Nederlandse organisatie mogelijk zijn verantwoordelijkheid moet nemen nu in Europa heel veel concerten, festivals en andere evenementen worden afgezegd om de verspreiding van het virus in te dammen. „Er komen tenslotte veel mensen van buiten en ook uit besmette gebieden. Dan moet je je afvragen of het wel verstandig is om zo’n evenement door te laten gaan”, stelt Osterhaus vrijdag bij RTV Rijnmond.

De NPO, die de Nederlandse editie in Rotterdam organiseert, stelt de richtlijnen van het RIVM op dit gebied te volgen. De waakhond heeft nog niet gezegd dat het verstandig is evenementen op te schorten; de verantwoordelijkheid voor dit soort besluiten ligt momenteel op gemeentelijk niveau.

Osterhaus beklemtoont dat het van groot belang is dat er geen grote mensenmassa’s bij elkaar komen, die elkaar mogelijk kunnen besmetten. „We moeten wel nog even kijken hoe het zich gaat ontwikkelen, want dit soort virussen hebben de neiging om in de zomerperiode en de lente om uit te doven.” Zanger Jeangu Macrooy, die Nederland dit jaar vertegenwoordigt bij het liedjesfestijn, liet eerder deze week weten geen „coronastress” te hebben.

Reactie NPO

De Nederlandse organisatie van het Eurovisie Songfestival oriënteert zich momenteel op verschillende mogelijke scenario’s in verband met het coronavirus. Dat heeft een woordvoerder van NPO vrijdag bevestigd. Over deze mogelijke alternatieven vindt ook overleg plaats met EBU, de Europese producent van het evenement.

De woordvoerder wil niet ingaan op de inhoud van deze mogelijke scenario’s. Hij wil niet zeggen of een van de mogelijke scenario’s is de liedjeswedstrijd in Ahoy door te laten gaan zonder publiek. „Het is op dit moment te vroeg om in te gaan op deze eventuele scenario’s, aangezien deze afhankelijk zijn van de ontwikkelingen de komende periode. Onze focus ligt nog steeds op het produceren van een onvergetelijk Eurovisie Songfestival.”