Tino Martin voelt niets voor Songfestival

„Het songfestival, daar heb ik over nagedacht”, vertelt de Haagse volkszanger aan Omroep West. „Het hele circus eromheen, de hele wereldpers toespreken, al die stress en alles moet in het Engels. Als ik daar over nadenk dan krijg ik al rooie vlekken in mijn nek en dan denk ik ’Volgens mij moet ik dat niet doen.’ Ik ga me dan heel onprettig voelen en dat zal niet ten goede komen aan het optreden dat ik moet doen.’

Ook ziet Martin het niet zitten om een rol in de Passion te spelen. „De Passion is een iets te ver-van-mijn-bed-show”, verklaart hij. Al zegt hij wel het aannemelijker te vinden dat hij daar aan mee zal doen dan aan het Songfestival.