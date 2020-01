Paul Verhoeven krijgt eerste Rutger Hauer Award

Monique van de Ven ontvangt, namens Paul Verhoeven, uit handen van Ineke Hauer-ten Cate de eerste Rutger Hauer Award. Ⓒ ANP

Paul Verhoeven is zondagavond geëerd met de allereerste Rutger Hauer Award. Monique van de Ven nam namens de regisseur de prijs in ontvangst uit handen van Ineke Hauer-ten Cate, de weduwe van Hauer. Dat gebeurde op het festival Shortcutz in Eye Filmmuseum in Amsterdam.