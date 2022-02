’Ye gedumpt door Julia Fox’

Binnenland

'Wie verdient excuses voor aandeel DNB in slavernij?'

De Nederlandsche Bank wil rekenschap afleggen voor haar aandeel in de koloniale slavernij en een passend gebaar maken. Maar naar wie precies?, vraagt verslaggever Wierd Duk zich af in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het Land van Wierd Duk’: „De slavernij werd in Nederland in 1863 afgeschaft, d...