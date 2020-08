’Rachel Hazes verhuisd naar Barcelona’

„Jeetje, hoe hard hebben wij gewerkt met zijn allen... Nog nooit zo snel verhuisd in mijn leven...”, schrijft Rachel bij enkele foto’s van het eindresultaat. Ook deelt ze een foto waarop ze samen staat met Rossana Kluivert. „Bedankt lieve Ros voor alles weer.. vanavond languit op de bank!”

Rossana heet Rachel op haar eigen account met dezelfde foto hartelijk welkom in Barcelona. „Super gezellig en wat hebben we 24/7 de afgelopen dagen gewerkt en gesjouwd maar je bent er. Geniet van deze fantastische veerkrachtige gezellige stad lieve schat.”

Het is niet duidelijk of de verhuizing permanent is of dat ze tijdelijk in Barcelona woont om aan haar nieuwe boek te werken. In een eerder bericht op Instagram dat ze eind juli deelde, schreef Rachel bij een kiekje die genomen is op Schiphol dat ze ’even de rust’ ging opzoeken om aan het boek te werken.