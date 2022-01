Cardi B: ik werd suïcidaal van roddels vlogger

Volgens TMZ verklaarde Cardi donderdag dat ze suïcidale gedachten had nadat de roddels waren gepubliceerd. „Ik voelde me verslagen en depressief en wilde niet intiem zijn met mijn man”, vertelde Cardi. De eerste vlogs kwamen uit kort na de geboorte van de inmiddels 3-jarige Kulture, en de rapper vertelde dat ze het idee kreeg dat ze haar kind niet verdiende. Over Tasha zei ze: „Alleen een duivel kan zulke shit uithalen.”

De muzikante, die meestal geen blad voor de mond neemt, bood na dat laatste statement in de rechtbank snel haar excuses aan voor het gebruik van het woord shit, schrijft TMZ. Na haar verklaring was de 29-jarige in tranen.

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).