BN’ers aan de slag voor KWF

In stadshart Amstelveen verkochten de drie BN’ers, samen met ex-patiënten Cherine en Niek, lampjes aan winkelend publiek. „Sommige mensen kochten het lichtje om iemand te bedanken, een steuntje in de rug te geven of om samen een mijlpijl te vieren”, blikt Douwe Bob terug. „Maar ook om samen terug te denken aan iemand die wordt gemist. Mooi om te zien dat iedereen er een eigen betekenis aan geeft.”

Presentatrice Sylvana IJsselmuiden gaat haar lichtje aan haar zus geven omdat zij haar zoontje heeft verloren, vertelde Sylvana aan RTL Boulevard. „Dat vind ik dan wel mooi.” Zelf heeft de presentatrice op 23-jarige leeftijd baarmoederhalskanker gehad. „Ik was er wel op tijd bij.”

Ook zangers Jeroen van der Boom en Douwe Bob zien de ernst van de ziekte in. Douwe Bob: „De kans is gewoon 99,9 procent dat je er in je leven direct of indirect mee te maken krijgt.” Maar, zei Van der Boom: „Ik weet wel dat het zeker weten niet altijd het einde hoeft te zijn.”

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om een KWF-lichtje online te bestellen. Een deel van de opbrengst wordt door KWF geïnvesteerd in de beste zorg voor iedereen die met kanker moet omgaan. Ook wordt het geld gestoken in onderzoek naar de ziekte, zoals nieuwe therapieën en medicijnen. Volgens KWF leven er in Nederland meer dan 830.000 mensen met en na kanker, en groeit dat aantal ook nog steeds. „Juist aan het einde van het jaar, in de donkere dagen rond kerst, is het dan fijn om iemand te laten weten dat je aan diegene denkt”, aldus de woordvoerster. „Want niemand hoeft er alleen voor te staan.”