Foto’s Sarah van Soelen verdwenen van Instagramaccount André Hazes

Sarah zelf zei onlangs nog in een interview met Beau Monde dat ze een pauze hadden, maar er niet per definitie sprake was van een definitieve breuk. „We hebben samen besloten, in een face-to-face gesprek, een pauze in te lassen”, vertelde ze aan het blad. Ze voegde daaraan toe: „Hoe lang die pauze gaat duren weten we niet. Dré woont nu bij zijn moeder. Hij heeft veel aan zijn hoofd en heeft het zwaar, hij kreeg de afgelopen jaren veel voor zijn kiezen. Hij heeft het nodige te verwerken en daarbij is rust belangrijk. Ik begrijp hem en ik steun hem. Er is geen ruzie, er is geen ander in het spel.”

Wat daarnaast opvalt op het Instagramaccount van André is dat er van zijn ex-vriendin en moeder van zijn zoontje Monique wel nog foto’s te zien zijn.

André is al een tijdje uit de schijnwerpers sinds zijn management in september bekendmaakte dat hij een burn-out heeft.